Российские потребители всё меньше отдают предпочтение низким ценовым сегментам

Индекс потребительских настроений, который в четвертом квартале 2017 года составил минус 10%, в январе-марте 2018 года подрос до минус 9%, то есть вернулся на уровень, наблюдавшийся до начала экономического спада. Продолжается нормализация модели розничного потребления - потребители все меньше отдают предпочтение низким ценовым сегментам. Об этом говорится в обзоре потребительской уверенности россиян - "Потребительский индекс Иванова", подготовленном Аналитическим департаментом Sberbank CIB, Sberbank Investment Research.



Улучшилось восприятие респондентами собственного благосостояния (соответствующий индекс вырос на 2 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом - до 12%) и благосостояния страны (плюс 2 п. п. относительно уровня годичной давности - до минус 15%). Кроме того, потребители более позитивно оценивают условия для крупных приобретений (этот индекс вырос на 1 п. п. - до 19%).



Опрос свидетельствует о том, что заработная плата в январе-марте превысила уровень годичной давности на 6.8%. Дополнительный заработок респонденты намерены расходовать на продукты питания (18% дополнительной суммы, причем сейчас они тратят на еду 38% своего дохода), одежду и товары для дома (14%, текущая доля расходов по этой статье составляет 16%), а также на формирование сбережений (13%, сейчас потребители откладывают чуть более 7% своего дохода). Норма сбережений, которая в минувшем квартале достигла 7.2%, в IV квартале 2017 года протестировала рекордный минимум на уровне 6.5%, а годом ранее составила 7%.



Доля респондентов, которые в предыдущие два-три месяца пытались сэкономить на основных продуктах питания (то есть, ограничивали импульсные покупки и отдавали предпочтение сравнительно дешевым товарам), постепенно сокращается со II квартала 2017 года. По итогам последнего квартала она составила 64%, что на 6 п. п. ниже уровня годичной давности и на 1 п.п. ниже, чем в IV квартале.



Несмотря на то, что среди респондентов все меньше тех, кто экономит на еде, доля потребителей, целенаправленно покупающих товары по промоакциям, по-прежнему довольно велика. Среди наших респондентов 24% сообщили, что покупают большую часть продуктов питания в одном магазине, но потом обязательно заходят в другой, чтобы купить товары со скидкой (в IV квартале 2017 года этот показатель также составил 24%, а годом ранее был выше на 1 п.п.). При этом сокращается доля потребителей, пытающихся экономить на необязательных расходах.



Что касается поводов для беспокойства, то они существенно не изменились по сравнению с предыдущими кварталами. На первом месте - коррупция, которую упомянуло 64% опрошенных, на втором - безработица (55%), на третьем - инфляция (48%).



Доля потребителей, которые в качестве определяющего фактора назвали качество продуктов, увеличилась на 1 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом и на 3 п. п. относительно уровня годичной давности - до 69% (это соответствует среднему показателю за первую половину 2014 года). По мнению аналитиков Sberbank Investment Research, в конечном итоге расходы на еду вернутся к прежним уровням, однако это произойдет лишь после ощутимого увеличения реальных доходов населения.



AK&M Антикризис