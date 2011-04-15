ЦБ РФ не получил от Темпбанка документацию на 11 млрд руб.

Временная администрация ПАО МАБ "Темпбанк" с первого дня осуществления функций столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.



Бывшее руководство Темпбанка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров, договоров залога и поручительства на сумму свыше 11 млрд руб.



Кроме того, временная администрация выявила в действиях бывшего руководства и собственников банка признаки вывода активов посредством кредитования заемщиков и перевода обязательств на лиц, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также заключения договора уступки прав требования с организацией, не ведущей реальной хозяйственной деятельности, без передачи компанией оригиналов уступленных кредитных договоров.



По оценке временной администрации, стоимость активов МАБ "Темпбанк" не превышает 2.3 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами более 13.5 млрд руб.



Арбитражный суд города Москвы 16 ноября 2017 года принял решение о признании банка несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".



Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством и собственниками ПАО МАБ "Темпбанк", Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.



ЦБ РФ отозвал у Темпбанка лицензии на осуществление банковских операций 2 октября 2017 года. Ранее в Темпбанк была назначена временная администрация в лице АСВ.



Кредитная организация по величине активов на 1 сентября 2017 года занимала 174-е место в банковской системе Российской Федерации.



"AK&M" от 25.04.2018