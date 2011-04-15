Дайджест газеты "Ведомости" от 26 апреля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 26 апреля 2018 года.





СТРАХ КАКОЙ БОЛЬШОЙ



"Согаз" и "ВТБ страхование" объединятся. Это грозит моно-полизацией страхования корпоративного и госсекторов.



Страховая компания "Согаз" и "ВТБ страхование" достигли договоренности о слиянии, рассказали "Ведомостям" источники. Представители компаний обсуждают детали сделки, сообщает сотрудник одной из ассоциаций страховщиков. Завершить обсуждение слияния планируется к концу II квартала, говорит один из собеседников "Ведомостей".





ДОЛЛАР НЕ УСТУПАЕТ ПОЗИЦИИ



Позиции доллара остаются непоколебимы. Попытки Китая, Ирана, России и других стран подорвать его гегемонию не дают результата.



Небольшое, но растущее число стран пытаются избавиться от доллара США в расчетах и операциях и поколебать его положение в мировой финансовой системе. Очередной такой страной стал Иран, который на прошлой неделе заявил о намерении сообщать данные о размере валютных резервов в евро, а не долларах и о других мерах по избавлению от долларовой зависимости.



Китай уже не один год старается заключать международные торговые договоры в юанях, а в марте начал торги фьючерсами на нефть, номинированными в национальной валюте. О переводе внешних расчетов в евро и другие валюты заявляли власти Венесуэлы, которые также в этом году ввели криптовалюту. Россия увеличивает долю золота в резервах, чтобы диверсифицировать их и меньше зависеть от доллара. Однако подобные меры не поколебали глобальные позиции доллара.





ЗАРПЛАТА ИЗ 1967 ГОДА



Работники из уральских и северных регионов судятся с работодателями из-за невыплаты районных надбавок к зарплате.



В марте в подмосковный офис одной из компаний позвонил сотрудник подразделения в Екатеринбурге. Мужчина решил уволиться после 2 лет и 10 месяцев работы специалистом по продажам промышленного холодильного оборудования. Он заявил, что за все время службы головной офис не начислял к его месячному окладу 15% уральских надбавок. Сотрудник потребовал 275 000 руб., иначе пойдет в суд. "Ведомости" ознакомились с копиями трудового договора и соглашения о расторжении контракта. Компания решила выплатить деньги. Это не единственный случай.





РОССИЯНЕ НЕ ВЕРЯТ СЛОВУ ВЛАСТИ



Более 40% россиян не доверяют информации властей о причинах и жертвах трагедии в Кемерове.



Почти все россияне слышали о трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, следует из опроса "Левада-центра": 85% хорошо знают об этом и 14% что-то слышали. При этом 41% опрошенных считают, что власти скрывают истинные причины пожара и реальное число жертв, а в честность властей верят 46%.



Главными причинами трагедии респонденты считают игнорирование правил пожарной безопасности владельцами и управляющими ТРЦ, халатность сотрудников "Зимней вишни" и пожарных, а также коррупцию в госорганах.



О трагедии в Кемерове очень много говорили по телевидению, отсюда и предельный уровень информированности, говорит директор "Левада-центра" Лев Гудков.





XIAOMI ОБОГНАЛА В СЕТИ APPLE И SAMSUNG



Xiaomi впервые вышла на первое место в России - по онлайн-продажам смартфонов. Помогла распродажа ее аппаратов на Tmall.



В апреле 2017 г. вице-президент Xiaomi Ван Сян говорил "Ведомостям", что за год его компания может войти в первую пятерку поставщиков смартфонов в России. В марте этого года Xiaomi стала четвертой по продажам смартфонов в России в штуках - 8,3% рынка, сказано в материалах партнера нескольких производителей электроники (данные подтвердили сотрудники трех ритейлеров). А по продажам в интернет-магазинах Xiaomi в марте впервые поднялась на первое место, говорится в материалах, с которыми ознакомились "Ведомости", а прежний лидер - Apple стала второй.



Доля Xiaomi в российских онлайн-продажах за месяц выросла на 7 процентных пунктов и составила 20%, доля Apple снизилась на 2 п. п. и теперь 18%. Доля Samsung в марте не изменилась по сравнению с февралем - 17% продаж смартфонов в штуках, со второго места в феврале компания спустилась на третье.





ДИВИДЕНДЫ ПО-ПУТИНСКИ



"Роснефть" удивила инвесторов, выполнив просьбу Владимира Путина заплатить акционерам половину прибыли. К другим президент не обращался, многие заплатят меньше.



Совет директоров "Роснефти" в среду рекомендовал выплатить акционерам по итогам 2017 г. 50% чистой прибыли по МСФО - 111,1 млрд руб., говорится в сообщении компании. Всего за прошлый год она заработала 222 млрд руб. чистой прибыли. "Роснефть" уже выплатила 40,6 млрд руб. по итогам первого полугодия 2017 г., предстоящее годовое собрание акционеров (пройдет 21 июня в Красноярске) должно одобрить выплату еще 70,5 млрд руб.Исполнение дивидендной политики понравилось инвесторам - с момента объявления выплат "Роснефть" на Московской бирже подорожала на 5% почти до 4 трлн руб. (так дорого компания стоила в начале 2017 г., сразу после объявления о продаже 19,5% акций компании катарскому фонду и Glencore). Инвесторы до последнего не верили, что выплаты могут сохраниться.





ЦЕНТРОБАНК ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА ПАУЗУ



Центробанк в пятницу должен решить, что делать со ставкой

Татьяна Ломская.

Еще в конце марта и экономическая статистика, и заявления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной позволяли с уверенностью ждать очередного снижения ставки в апреле. Но 6 апреля минфин США ввел новые санкции в отношении российских бизнесменов, чиновников и связанных с ними компаний, выросла волатильность на финансовых рынках, ослаб рубль. экономисты склоняются к тому, что в эту пятницу ЦБ сохранит ставку неизменной: нужно время, чтобы оценить последствия новых санкций и дестабилизации рынков.





ЭФИРИУМ РАЗВИВАЛСЯ И БЕЗ ТАКИХ БОЛЬШИХ ФИГУР, КАК Я САМ



Создатель эфириума Виталик Бутерин рассказывает о плюсах и минусах управления одной из самых успешных криптовалют и блокчейном стоимостью $125 млрд.



В районе Сан-Франциско Монтерей-Хайтс находится скромный особняк; дом был бы совершенно обычным, если бы не неоновые зеленые каракули, покрывающие широкие окна. Эти наполовину законченные уравнения, эскизы компьютерных схем и т. п. - знаки, оставленные программистами, которые используют это место, чтобы уединиться от мира.



У группы из пяти или около того разработчиков, одетых в толстовки и джинсы, вид потерянных мальчиков Питера Пэна. Пусть они молоды - 20-25 лет - но именно они оказались в центре самой необычной финансовой истории последних месяцев: криптовалюты, цифровые токены без какой-либо внутренней ценности, внезапно стали стоить миллиарды. Я здесь, чтобы встретиться с лидером программистов - Виталиком Бутерином, российско-канадским создателем эфириума (Ethereum) , который можно назвать самым успешным клоном биткойна.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 26.04.2018