Дайджест газеты "Коммерсант" от 26 апреля 2018 года



БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПРАВО

КАКОВЫ ШАНСЫ РОССИИ ОТСУДИТЬ У США СВОЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ СОБСТВЕННОСТЬ





Вчера истек срок, к которому российские дипломаты, ранее работавшие в генконсульстве РФ в Сиэтле, должны были покинуть все занимаемые ими помещения. Находящаяся в собственности РФ резиденция российского генконсула в Сиэтле пополнила список из пяти дипломатических объектов, которых власти США с конца 2016 года лишили иммунитета и заблокировали. Власти РФ надеются вернуть здания через суд и уже нашли юрфирму, которая будет представлять их интересы. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил "Ъ", что России "предстоит эксперимент на материале, который до сих пор просто не существовал", но подчеркнул: Москва "на 100% уверена в собственной правоте". В правомерности своих действий уверены, впрочем, и в Госдепе. Опрошенные "Ъ" источники в госструктурах РФ признают: шансы добиться пересмотра решения властей США "минимальные".





ДЫРЫ В КОСМОСЕ ЗАТЫКАЮТ ЗЕМЛЕЙ

ЦЕНТРУ ИМЕНИ ХРУНИЧЕВА ВНОВЬ ПОНАДОБИЛАСЬ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА



Как стало известно "Ъ", наблюдательный совет "Роскосмоса" решил увеличить лимит по кредитам на 10 млрд руб., в том числе для Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева (ГКНПЦ), производящего ракеты-носители "Протон-М" и "Ангара". Предприятию уже выдано займов на 65 млрд руб., но из-за снижения заказов оно не может выйти даже на точку безубыточности. Ситуацию частично может исправить продажа принадлежащей ему земли в Филевской пойме, но однозначного решения по этому вопросу пока нет. Центр Хруничева пытается сам сократить издержки, надеясь до конца 2019 года высвободить 216 неиспользуемых корпусов и избавиться от оранжереи.





БЛОКИРОВКУ TELEGRAM ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ

БИЗНЕС ОЖИДАЕТ ПОТЕРИ НА $2 МЛРД ПРИ ХУДШЕМ СЦЕНАРИИ



Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву предложили разработать меры поддержки компаний, пострадавших от блокировок IP-адресов в ходе ограничения Telegram. По оценке разработчика софта Flexbby, продолжение текущих методов борьбы с мессенджером в ближайшие месяцы может стоить российским компаниям $1 млрд, почти такую же сумму по итогам года могут недополучить американские Amazon и Google. Роскомнадзор, с начала блокировки Telegram получивший уже более 46 тыс. жалоб, начал консультации с представителями отрасли.





"ДОМАШНИМ ДЕНЬГАМ" НЕ ПОВЕРИЛИ В ДОЛГ

ИНВЕСТОРЫ ПРЕДЪЯВИЛИ К ОФЕРТЕ БОЛЕЕ 90% ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ





МФК "Домашние деньги" 26 апреля должна исполнить оферту по выпуску облигаций на 1,25 млрд руб. Хотя компания выплатила по бумагам купон, инвесторы предъявили к погашению облигации на 1,15 млрд руб. Такого в МФК не ожидали и накануне пытались срочно аккумулировать средства, по информации "Ъ", не слишком успешно. Если оферта исполнена не будет, компания допустит технический, а через месяц реальный дефолт. Ситуацию усугубляет высокая долговая нагрузка "Домашних денег", в том числе перед банками-банкротами, кредиты которых пролонгированы быть не могут.





ПОДАРКИ ПАЙЩИКАМ ПОЛУЧИЛИ В ЦБ

РЕГУЛЯТОР УВИДЕЛ НАРУШЕНИЯ В КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВАХ



ЦБ выявил недобросовестную практику в деятельности кредитных потребительских кооперативов (КПК) при привлечении новых пайщиков. При внесении средств пайщик получал "подарок" в виде определенной суммы денег помимо начисляемых в будущем процентов. Это, по мнению регулятора, грубое нарушение, которое должно пресекаться саморегулируемыми организациями (СРО) вплоть до исключения КПК из членов СРО. Эксперты считают, что привлечь КПК к ответственности за подобные акции будет затруднительно. Однако отмечают риски появления финансовых пирамид с завышенными выплатами.





"ЯРГЕО" ДОБУРИЛАСЬ ДО ДИВИДЕНДОВ

НОВАТЭК И ИГОРЬ ЮСУФОВ ПОЛУЧИЛИ ПЕРВУЮ ПРИБЫЛЬ



Совместный проект НОВАТЭКа и бывшего министра энергетики РФ Игоря Юсуфова "Яргео" начал выплачивать дивиденды - за прошлый год экс-чиновник получил 5,55 млрд руб. "Яргео" - основной актив господина Юсуфова в ТЭКе, но половина его доли заложена по кредиту Газпромбанка, и дивиденды, по мнению собеседников "Ъ", позволят бизнесмену вывести актив из-под залога. Два года назад Игорь Юсуфов на фоне конфликта с НОВАТЭКом активно искал покупателей на свою долю "Яргео", но на данный момент таких планов нет.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 26.04.2018