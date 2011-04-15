Повтор! Инфляция в РФ с 17 по 23 апреля составила 0.1%, с начала года - 1.1%

Инфляция в РФ с 17 по 23 апреля составила 0.1%, с начала года - 1.1%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю цены на сахар-песок выросли на 1.5%, пшено - на 0.5%, баранину, рис, чай, водку, соль, печенье и карамель - на 0.2-0.3%.



Яйца куриные и крупа гречневая подешевели на 0.8%, рыба мороженая - на 0.3%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.2%, в том числе на капусту белокочанную - 2.8%, морковь - 2%, картофель, помидоры и яблоки - 0.6-1%. Огурцы стали дешевле на 5.2%.



Цены на бензин автомобильный выросли на 0.4%, дизельное топливо - на 0.5%.









"AK&M" от 25.04.2018