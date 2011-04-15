Американская Comcast предложила за британскую Sky $31 млрд

Comcast определилась с условиями предварительного условного предложения на приобретение выпущенных или могущих быть выпущенными акций Sky. Об этом говорится в сообщении корпорации Comcast.



Акционерам Sky предлагается продать свои акции по цене в 12.5 фунтов стерлингов за каждую акцию Sky. Предложенная цена на 16% превышает сумму, ранее предложенную 21 Century Fox (10.75 фунтов за акцию) и на 13% - стоимость акций Sky на момент закрытия торгов 26 февраля 2018 года - в последний рабочий день перед объявлением о возможном предложении Comcast о приобретении Sky (11.05 фунтов).



Исходя из суммы, предложенной за акцию, полностью разводнённый акционерный капитал Sky оценивается приблизительно в 22 млрд фунтов стерлингов ($31 млрд).



Кроме того, акционерам Sky будут выплачены итоговые дивиденды за финансовый год, заканчивающийся 30 июня 2018 года в размере 21.8 пенса за акцию Sky.



Объединение со Sky обеспечит увеличение свободного денежного потока Comcast в первый же год после сделки, за исключением разовых расходов по сделке. Кроме того, Comcast ожидает, что величина прибыли на инвестированный капитал превысит величину средневзвешенной стоимости капитала в течение приемлемого периода времени. Потенциальная синергия от приобретения актива оценивается приблизительно в $500 млн, отмечается в сообщении.







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