Совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить дивиденды в размере 6.65 руб. на акцию

Совет директоров Роснефти принял решение созвать годовое собрание акционеров ПАО "НК "Роснефть" и провести его в Красноярске 21 июня 2018 года. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном собрании акционеров НК "Роснефть", определено 27 мая 2018 года (конец операционного дня), сообщает управление информационной политики НК "Роснефть".



Совет директоров предварительно утвердил годовой отчёт компании за 2017 год и рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 6.65 руб. на одну обыкновенную акцию, что позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли Общества по стандартам МСФО (с учётом выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года).



Учитывая выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года в размере 3.83 руб. на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2017 год составит 10.48 руб. Сумма средств, которая в дополнение к дивидендам по итогам первого полугодия 2017 года будет направлена ПАО "НК "Роснефть" на выплату дивидендов, составит 70.5 млрд руб.



В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчётности за 2018 год по российским стандартам и стандартам МСФО совет директоров рекомендовал ООО "Эрнст энд Янг", одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





"AK&M" от 26.04.2018