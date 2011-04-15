ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Эльбин"

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Эльбин" (Махачкала). По величине активов на 1 апреля 2018 года кредитная организация занимала 483 место в банковской системе Российской Федерации, сообщается на сайте ЦБ.



В деятельности банка "Эльбин" выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.



Кроме того, надзорным органом установлена вовлечённость банка "Эльбин" в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учёте и отчётности, представляемой в Банк России. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.



АКБ "Эльбин" — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения, определённым в установленном законодательством порядке.



"AK&M" от 26.04.2018