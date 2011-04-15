ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Новый Кредитный Союз" (Москва). По величине активов кредитная организация занимала 437 место в банковской системе Российской Федерации, сообщается на сайте ЦБ РФ.



В деятельности АКБ "Новый Кредитный Союз" установлены многочисленные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанности по своевременному направлению в уполномоченный орган полных и достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.



При этом правила внутреннего контроля банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма не соответствовали установленным требованиям.



Кроме того, в рамках надзорных мероприятий выявлены факты неотражения в отчётности кредитной организации проводимых валютно-обменных операций. Одновременно с этим установлены непрозрачные для надзорного органа сделки АО АКБ "Новый Кредитный Союз" с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла.



Банк России неоднократно применял в отношении АО АКБ "Новый Кредитный Союз" меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.



АКБ "Новый Кредитный Союз" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".



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