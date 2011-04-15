АСВ начало выплату страховки вкладчикам КБ "Конфидэнс Банк"

Агентство по страхованию вкладов 25 апреля 2018 года начало выплаты страхового возмещения вкладчикам ООО КБ "Конфидэнс Банк" (Кострома). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Приём заявлений о выплате страхового возмещения а также выплаты вкладчикам осуществляются с 25 апреля 2018 года по 25 апреля 2019 года через Сбербанк, действующее от имени АСВ и за его счёт в качестве банка-агента.



Согласно реестру обязательств ООО КБ "Конфидэнс Банк" за выплатой страхового возмещения на сумму около 4.1 млрд руб. могут обратиться порядка 9.8 тыс. вкладчиков, в том числе около 100 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 5.7 млн руб.



Страховое возмещение будет выплачиваться в 5 субъектах Российской Федерации, в том числе в Костромской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 2.9 млрд руб. могут обратиться порядка 7.6 тыс. вкладчиков.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Конфидэнс Банк" (Кострома) 13 апреля.



ООО КБ "Конфидэнс Банк" - участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчётности, по величине активов кредитная организация занимала 271 место в банковской системе Российской Федерации.



"AK&M" от 26.04.2018