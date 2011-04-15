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26/04/2018
12:33

ЦБ РФ объявил о санации Азиатско-Тихоокеанского банка

ЦБ РФ утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АТБ). Об этом сообщается на сайте ЦБ.

"В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности АТБ на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие ЦБ РФ в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. ЦБ РФ предусмотрено предоставление АТБ средств на поддержание ликвидности", - говорится в сообщении.

Совет директоров ЦБ РФ принял решение о гарантировании непрерывности деятельности АТБ.

С целью осуществления всех необходимых мероприятий для оказания поддержки и дальнейшего развития деятельности АТБ функции его временной администрации возложены на ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора".

АТБ продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

АТБ занимает 60-е место по величине активов среди российских банков. Азиатско-Тихоокеанский Банк является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока.



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