Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатит страховку вкладчикам АКБ "Эльбин" и АКБ "Новый Кредитный Союз" не позднее 10 мая. Об этом говорится в сообщении АСВ.



Для оперативного приёма заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения Агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 3 мая 2018 года.



Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн руб. в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение по вкладам рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 26 апреля 2018 года.



ЦБ РФ отозвал лицензию у АКБ "Эльбин" и АКБ "Новый Кредитный Союз" 26 апреля.



"AK&M" от 26.04.2018