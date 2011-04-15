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26/04/2018
14:44

АСВ выплатит страховку вкладчикам АКБ "Эльбин" и АКБ "Новый Кредитный Союз" не позднее 10 мая

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатит страховку вкладчикам АКБ "Эльбин" и АКБ "Новый Кредитный Союз" не позднее 10 мая. Об этом говорится в сообщении АСВ.

Для оперативного приёма заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения Агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 3 мая 2018 года.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн руб. в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение по вкладам рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 26 апреля 2018 года.

ЦБ РФ отозвал лицензию у АКБ "Эльбин" и АКБ "Новый Кредитный Союз" 26 апреля.

"AK&M" от 26.04.2018
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