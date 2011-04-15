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26/04/2018
13:52

Группа "Черкизово" отложила SPO на Московской Бирже

Группа "Черкизово" (MOEX: GCHE) отложила размещение обыкновенных акций на Московской Бирже по причине высокой волатильности на рынке ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении группы.

Компания сохраняет намерение увеличить ликвидность своих акций путём размещения на Московской Бирже, в связи с чем продолжит внимательно следить за развитием ситуации на рынках капитала.

Комментарий генерального директора Группы "Черкизово" Сергея Михайлова: "Планы по размещению акций были положительно восприняты фондовым рынком, что подтверждает интерес к компании со стороны инвесторов. Однако текущие рыночные условия могут в значительной степени повлиять на успех сделки, несмотря на хорошие фундаментальные показатели компании. В этой связи мы продолжим следить за развитием ситуации на рынках капитала с тем, чтобы провести размещение в более благоприятное время, когда инвесторы смогут в полной мере оценить инвестиционную привлекательность Группы "Черкизово".

ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.

Прибыль ПАО Группа "Черкизово" по МСФО за 2017 год выросла почти в 3 раза до 5.8 млрд руб. с 1.919 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 10% до 90.465 млрд руб. с 82.417 млрд руб., валовая прибыль - на 32% до 23.559 млрд руб. с 17.855 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 49% до 15.338 млрд руб. с 10.282 млрд руб., операционная прибыль - на 92% до 9.726 млрд руб. с 5.056 млрд руб.


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