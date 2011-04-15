Московский НПЗ внедряет современные технологии энергосбережения. Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти", которая владеет НПЗ.



По итогам выполнения программы энергосбережения Московский НПЗ в 2017 году снизил потребление топлива, электрической и тепловой энергии. Экономический результат от реализации комплекса энергосберегающих мероприятий составил 88 млн руб., превысив плановый показатель на 20%. Рациональное использование ресурсов обеспечивает рост эффективности Московского нефтеперерабатывающего завода и дополнительно уменьшает его воздействие на окружающую среду.



В 2017 году прошла модернизация основных установок, были внедрены автоматизированные системы управления технологическими процессами и обновлена заводская система освещения. Наибольший экономический эффект был достигнут за счёт модернизации печей установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, на которые приходится пятая часть от общего энергопотребления завода. На установке производства водорода внедрена новая схема контроля расхода пара. В течение года на всех установках МНПЗ было подключено свыше 1.5 тыс. энергосберегающих светильников.



Московский НПЗ - дочернее предприятие компании "Газпром нефть". Установленная мощность завода составляет 12.15 млн т в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное, судовое и авиационное топливо, мазут, высокооктановые добавки к автомобильным бензинам, битумы и газы различного назначения.





"AK&M" от 26.04.2018