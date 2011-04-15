НРД получил статус уполномоченного депозитария Белоруссии

Национальный расчётный депозитарий получил статус уполномоченного депозитария Беларуси, позволяющий осуществлять функции по учёту прав на государственные ценные бумаги, эмитируемые Министерством финансов от имени Республики Белоруссия. Об этом говорится в сообщении НРД.



До настоящего времени клиенты НРД могли принимать на хранение и проводить расчёты только с корпоративными облигациями и акциями эмитентов республики.



"Статус НРД как уполномоченного депозитария Белоруссии позволит предоставить дополнительные возможности российским и иностранным инвесторам, заинтересованным в проведении операций с ценными бумагами белорусских эмитентов. Помимо этого, такая кооперация соответствует целям Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ), в которую входят наши организации, и которая аккумулирует усилия по развитию посттрейдинговых инфраструктур финансовых рынков стран-участниц АДЦЕ", – отметил Эдди Астанин, председатель правления НРД.



НРД учреждён 27 июня 1996 года. Объём ценных бумаг на хранении на 30 июня 2017 года составил 35.5 трлн руб. НРД признан Банком России системно значимым центральным депозитарием, системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платёжная система НРД имеет статус системно и национально значимой.





"AK&M" от 26.04.2018