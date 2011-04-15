В Москве состоялась встреча предправления Газпрома и посла Австрии

В Москве 26 апреля 2018 года состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Австрийской Республики в Российской Федерации Йоханнеса Айгнера. Об этом говорится в сообщении компании.



На встрече была дана высокая оценка сотрудничеству сторон в газовой сфере. В частности, отмечено, что Газпром обеспечивает надёжные поставки газа на австрийский рынок. В последние годы республика демонстрирует повышенный спрос на российский газ. По предварительным данным, с 1 января по 24 апреля объём его экспорта в Австрию на 79.2% превзошёл показатель аналогичного периода прошлого года. Потребителям поставлено 4.2 млрд куб. м газа.



Стороны также обсудили ход реализации проекта "Северный поток — 2". Алексей Миллер проинформировал Йоханнеса Айгнера о получении от Германии и Финляндии полных комплектов разрешений на сооружение газопровода. Отмечено, что процедуры получения разрешений идут по графику.



В 2017 году Газпром установил исторический рекорд по объёму экспорта в Австрию — 9.1 млрд куб. м газа, что на 50.3% (3 млрд куб. м) превышает показатель 2016 года (6.1 млрд куб. м) и на 33.7% (2.3 млрд куб. м) — объём поставок в 2005 году, когда был достигнут предыдущий рекорд (6.8 млрд куб. м).



Компания OMV — главный партнёр Газпрома в Австрии. Компании взаимодействуют в сфере добычи, транспортировки и поставок газа.



"Северный поток — 2" — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 26.04.2018