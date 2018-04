Газпром развивает систему газоснабжения и газификации Северо-Кавказского федерального округа

В Москве 26 апреля 2018 года состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова. Об этом говорится в сообщении компании.



Стороны обсудили основные направления деятельности Газпрома на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).



Было отмечено, что компания полностью выполняет обязательства по поставкам газа потребителям округа, развивает газотранспортные мощности для повышения надежности газоснабжения. В 2013-2017 годах инвестиции Газпрома и его дочерних обществ на территории СКФО составили 58.4 млрд руб. В частности, построен газопровод "КС Изобильный — Невинномысск", выполнена реконструкция газопровода "Моздок — Казимагомед", компрессорных станций на газопроводе "Северный Кавказ — Центр" и газопромысловых сооружений Ставропольского подземного хранилища газа. Планируется, что в 2018 году объём инвестиций Газпрома на территории округа составит 2 млрд руб.



Важным элементом системной работы компании в СКФО является развитие газификации. В 2003-2017 годах Газпром направил на эти цели 19.9 млрд руб. Уровень газификации округа на 1 января 2018 года составил 95.4% (в среднем по России — 68.1%). В рамках Программы газификации регионов РФ на 2018 год для Северо-Кавказского федерального округа предусмотрены средства в размере 4.2 млрд руб.



Продолжается расширение газомоторной инфраструктуры в СКФО. В настоящее время здесь действуют 20 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) "Газпрома". Объем реализации топлива на этих станциях в 2017 году увеличился на 4.8% — до более 62 млн куб. м. В 2019 году компания планирует построить в округе ещё три АГНКС (в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской Республике).



Отдельное внимание на встрече было уделено продолжающемуся росту просроченной задолженности потребителей округа за поставленный газ. На 1 апреля она достигла 36.9 млрд руб. На встрече было отмечено, что для решения этой хронической проблемы необходим комплекс мер как на региональном, так и на федеральном уровнях.



В Северо-Кавказский федеральный округ входят семь субъектов Российской Федерации: Республики Дагестан, Ингушетия; Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, Ставропольский край.



В рамках программы "Газпром — детям" в СКФО построено и реконструировано 119 спортивных объектов. В настоящее время компания ведет сооружение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом в Карачаево-Черкесской Республике (а. Хабез).



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 26.04.2018