Чистая прибыль АвтоВАЗа по МСФО в I квартале составила 609 млн руб. против убытка в 2.809 млрд руб. годом ранее

Чистая прибыль группы "АвтоВАЗ" по МСФО в I квартале 2018 года составила 609 млн руб. против убытка в 2.809 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в отчёте компании.



Выручка выросла на 40.83% до 64.756 млрд руб. с 45.983 млрд руб., операционная прибыль составила 2.101 млрд руб. против убытка в 1.032 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, прибыль до налогообложения - 294 млн руб. против убытка в 2.825 млрд руб.



В отчётном периоде АвтоВАЗ улучшил структуру баланса в результате конвертации долговых обязательств компании в объёме 61.4 млрд руб. в акции, которая проведена основными акционерами - Groupe Renault и ГК "Ростех".



Успех продаж автомобилей LADA на внутреннем рынке, растущие экспортные поставки, продолжающаяся работа по оптимизации затрат на уровне поставщиков и на собственных производствах обеспечили группе улучшение финансовых показателей.



В то же время президент АвтоВАЗа Николя Мор подчеркнул, что на данном этапе не стоит переоценивать финансовый успех компании, учитывая риски, которые могут оказать влияние на будущие результаты. "Значительные колебания валютных курсов, имевшие место в апреле, могут оказать отрицательное влияние на российский автомобильный рынок и на финансовое состояние АвтоВАЗа в 2018 году. Мы намерены сохранять самый высокий в российской автомобильной отрасли уровень локализации (86%), продолжать работу над оптимизацией как переменных, так и фиксированных затрат, и развивать продуктовый портфель LADA для того, чтобы преодолеть эти трудности", - рассказал Н.Мор.



ПАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год. Продажи АвтоВАЗа на российском рынке в 2017 году выросли на 17% до 311.588 тыс. автомобилей LADA по сравнению с годом ранее, а в I квартале 2018 года - на 28.8% до 79.114 тыс. автомобилей LADA по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Основным акционером АвтоВАЗа является СП Alliance Rostec Auto B.V. (Нидерланды), владеющее 64.6% уставного капитала общества, а Renaissance Securities (Cyprus) Limited принадлежит 24.1%. На конец марта 2018 года 82.45% Alliance Rostec Auto B.V. было у Renault s.a.s., 17.55% - у госкорпорации "Ростех".



Чистый убыток группы "АвтоВАЗ" по МСФО в 2017 году сократился в 4.63 раза до 9.662 млрд руб. с 44.779 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 22.02% до 225.648 млрд руб. со 184.931 млрд руб., операционный убыток уменьшился в 63.16 раза до 643 млн руб. с 40.61 млрд руб., убыток до налогообложения - в 4.78 раза до 10.063 млрд руб. с 48.057 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в 2017 году сократился в 2.86 раза до 12.384 млрд руб. с 35.467 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 23.08% до 233.826 млрд руб. со 189.974 млрд руб., убыток от продаж уменьшился в 15.07 раза до 1.176 млрд руб. с 17.726 млрд руб., убыток до налогообложения - в 2.74 раза до 13.485 млрд руб. с 36.946 млрд руб.



"AK&M" от 26.04.2018