На руднике "Интернациональный" компании "АЛРОСА" начал работу слепой скиповой ствол

На руднике "Интернациональный" Мирнинского ГОКа ПАО АК "АЛРОСА" сдан в эксплуатацию комплекс слепого скипового ствола (не имеет прямого выхода на поверхность), предназначенный для более эффективной доставки руды с глубоких горизонтов. Он позволит оптимизировать схему выдачи кимберлитовой руды и сократить расходы технических и материальных ресурсов. Об этом говорится в сообщении компании.



Строительство комплекса слепого скипового ствола началось в 2013 году. Комплекс включает в себя ствол, подъёмную машину, два рудоспуска, два бункера, конвейерную линию, а также комплексы разгрузки и загрузки скипа. В настоящее время слепой скиповой ствол пройден в отметках от -832 м до -525 м. Он предназначен для подъёма горной массы с глубоких горизонтов до основного скипового ствола, по которому затем руда доставляется на поверхность.



"Ранее транспортировку руды с глубоких горизонтов рудника осуществляли подземные автосамосвалы. Для этого им приходилось преодолевать до 4 км, на что уходило около 40 минут только в одну сторону. Длина транспортировки горной массы по введенному в эксплуатацию слепому скиповому стволу составляет триста метров. Его работа позволяет упростить задачу по вывозу горной массы самосвалами, сократить расходы технических и материальных ресурсов. По этому стволу будет транспортироваться до 950 т руды в сутки", - отметил главный инженер АЛРОСА Андрей Черепнов.



В настоящее время рассматривается возможность по углублению слепого скипового ствола до отметки -950м.



Рудник "Интернациональный" введён в эксплуатацию с 1999 году. По состоянию на начало 2018 год запасы алмазов трубки "Интернациональная" по стандартам ГКЗ составляют 51.3 млн карат. Утвержденные запасы трубки "Интернациональная" характеризуются высоким содержанием алмазов в руде, в среднем составляя около 7.3 карата на тонну. Предполагаемый срок окончания отработки месторождения - 2033 год.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



"AK&M" от 26.04.2018