М.Видео закрыла сделку по покупке "Эльдорадо"

Ритейлер "М.Видео" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) закрыл сделку по покупке также входящей в "Сафмар" сети "Эльдорадо" за 45.5 млрд руб. Об этом говорится в пресс-релизе "М.Видео".



Как уточняет компания, процесс юридического объединения "М.Видео" и "Эльдорадо" будет завершён до конца I квартала 2019 года. В рамках реализации сделки ООО "М.Видео Менеджмент" привлекло кредит от ВТБ и использовало собственные средства.



В начале апреля стало известно, что "Сафмар" может стать монополистом на рынке розничных продаж электроники и бытовой техники. Тогда сообщалось, что "М.Видео" может выкупить бизнес "Медиа Маркт" — российской "дочки" немецкой Media-Saturn-Holding GmbH. В свою очередь, германский ритейлер намерен получить от 15% в "М.Видео".



ПАО "М.Видео" (ИНН 7707602010) - российская розничная сеть по продаже электроники и бытовой техники, осуществляет свою деятельность с 1993 года. Общее число магазинов сети по итогам первого полугодия 2016 года составляет 382, М.Видео работает в 162 городах по всей России.



Контролирующим акционером ПАО "М.Видео" является Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева с 57.7% акций. В свободном обращении находится 42.3% акций, из них, по состоянию на 31 декабря 2017 года, 9.4% принадлежали пенсионному фонду "Будущее" и ещё 5.8% - входящему в Группу "Сафмар" пенсионному фонду "Доверие".



Чистая прибыль ПАО "М.Видео" по МСФО за 2017 год выросла на 25.4% до 6.954 млрд руб. с 5.546 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8.2% до 198.197 млрд руб. со 183.219 млрд руб.



"Эльдорадо" - российская сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома. География присутствия компании охватывает более 200 городов и насчитывает более 600 магазинов в разных регионах РФ. Наряду с этим "Эльдорадо" активно развивает транснациональный франчайзинг в ряде стран: Киргизия, Молдова, Армения, Казахстан. Акционер "Эльдорадо" - ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"