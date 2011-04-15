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26/04/2018
16:46

Средняя цена бензина в России за неделю с 16 по 22 апреля выросла на 0.4% до 40.26 руб. за литр

Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 16 по 22 апреля 2018 года выросла на 0.4% и достигла 40.26 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 составили 38.47 руб. и 41.48 руб. соответственно. Бензин АИ-98 на конец отчётного периода стоил в среднем по России 46.76 руб.

Цены на дизельное топливо за отчётную неделю выросли на 0.5% и составили 41.45 руб. за литр.

За прошедшую неделю в 68 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего цены на него увеличились в Казани – на 1.6%, Брянске – на 1.2%, Перми – на 1.1%, Грозном, Тамбове, Нарьян-Маре – на 0.9%.

В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0.4%.


"AK&M" от 26.04.2018
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