О.Дерипаска намерен сохранить контроль в РУСАЛе

Олег Дерипаска намерен сохранить контроль в РУСАЛе, несмотря на заявления США о возможном снятии санкций с компании в случае смены её основного собственника. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.



По данным издания, О.Дерипаска планирует сохранить прямое участие в делах компании. В противостоянии с США он рассчитывает на лоббистскую помощь со стороны европейских правительств, которые не заинтересованы в дестабилизации своего алюминиевого рынка, пишет агентство.



Акции РУСАЛа за две недели после объявления санкций подешевели втрое, но на фоне заявления Минфина США об их возможном снятии в случае ухода Дерипаски из компании выросли более чем на 30%. Заявление США дало Дерипаске уверенность в том, что он сможет сохранить контроль над созданной им компанией и обойти санкции, говорит собеседник издания. Для этого РУСАЛ пытается найти новые маршруты поставок и альтернативных клиентов.



Российские власти оставляют Дерипаске свободу маневра и не принуждают его к национализации. Министр промышленности Денис Мантуров на этой неделе заявлял, что сценарий национализации для РУСАЛа не исключен, но "конкретных обсуждений не было".



Минфин США 6 апреля ввёл санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В "чёрный список" попали основные активы Олега Дерипаски – UC Rusal, En+ и некоторые другие компании. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5.956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.



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