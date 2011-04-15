ЦБ РФ признал несоответствующей оферту Роскосмоса

ЦБ РФ направил госкорпорации "Роскосмос" принял решение о несоответствии обязательного предложения Роскосмоса в отношении акций "Ракетно-космической корпорации "Энергия". Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.



Роскосмосу направлено соответствующее предписание в рамках осуществления государственного контроля за приобретением акций.



Напомним, Роскосмос намерен консолидировать 100% РКК "Энергия". 18 апреля Роскосмос предложил выкупить у миноритариев 180 тыс. акций компании.



Роскосмос специализируется на разработке, изготовлении и эксплуатации космических информационных систем. Основные направления деятельности - создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты приёма и обработки информации дистанционного зондирования Земли.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"