ЦБ РФ совместно с участниками рынка запускает Систему быстрых платежей, сообщается на сайте регулятора.



ЦБ РФ станет оператором Системы быстрых платежей (СБП) и её расчётным центром. В качестве операционного платёжного клирингового центра системы выбрана компания "Национальная система платёжных карт" (НСПК). Ассоциация ФинТех координирует реализацию проекта, предоставляет площадку для обсуждения с участниками рынка клиентского опыта, технологических вопросов, а также разрабатывает модели внедрения.



Ключевыми задачами ЦБ РФ как оператора станут разработка и утверждение правил функционирования системы, определение тарифной политики и формирование подходов к управлению рисками. В качестве расчетного центра системы регулятор обеспечит расчёты между банками – участниками платёжной системы Банка России.



Система быстрых платежей предоставит возможность физическим лицам переводить денежные средства по номеру мобильного телефона, в том числе если счета отправителя и получателя находятся в разных банках. Платежи в рамках СБП будут проводиться в режиме реального времени круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.



"Создание Системы быстрых платежей – один из ключевых проектов по развитию розничного платежного пространства на российском рынке. Реализация проекта позволит повысить доступность финансовых услуг при обеспечении высокого уровня безопасности, а также снизить издержки как для потребителей, так и для банков", – отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.



В настоящее время завершается тестирование прототипа, на основании которого будут сформированы требования к промышленному решению. Запуск системы планируется в начале 2019 года.



В дальнейшем сервисы СБП будут доступны и юридическим лицам, предоставляя им удобный и защищенный способ оплаты товаров и услуг с использованием в том числе QR-кодов. Потребители также смогут осуществлять платежи, используя современные средства коммуникаций – мессенджеры, социальные сети и т.п.





"AK&M" от 26.04.2018