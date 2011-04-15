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26/04/2018
18:49

ЦБ РФ совместно с участниками рынка запускает Систему быстрых платежей

ЦБ РФ совместно с участниками рынка запускает Систему быстрых платежей, сообщается на сайте регулятора.

ЦБ РФ станет оператором Системы быстрых платежей (СБП) и её расчётным центром. В качестве операционного платёжного клирингового центра системы выбрана компания "Национальная система платёжных карт" (НСПК). Ассоциация ФинТех координирует реализацию проекта, предоставляет площадку для обсуждения с участниками рынка клиентского опыта, технологических вопросов, а также разрабатывает модели внедрения.

Ключевыми задачами ЦБ РФ как оператора станут разработка и утверждение правил функционирования системы, определение тарифной политики и формирование подходов к управлению рисками. В качестве расчетного центра системы регулятор обеспечит расчёты между банками – участниками платёжной системы Банка России.

Система быстрых платежей предоставит возможность физическим лицам переводить денежные средства по номеру мобильного телефона, в том числе если счета отправителя и получателя находятся в разных банках. Платежи в рамках СБП будут проводиться в режиме реального времени круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

"Создание Системы быстрых платежей – один из ключевых проектов по развитию розничного платежного пространства на российском рынке. Реализация проекта позволит повысить доступность финансовых услуг при обеспечении высокого уровня безопасности, а также снизить издержки как для потребителей, так и для банков", – отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

В настоящее время завершается тестирование прототипа, на основании которого будут сформированы требования к промышленному решению. Запуск системы планируется в начале 2019 года.

В дальнейшем сервисы СБП будут доступны и юридическим лицам, предоставляя им удобный и защищенный способ оплаты товаров и услуг с использованием в том числе QR-кодов. Потребители также смогут осуществлять платежи, используя современные средства коммуникаций – мессенджеры, социальные сети и т.п.


"AK&M" от 26.04.2018
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