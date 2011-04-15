Дайджест газеты "Ведомости" от 27 апреля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 27 апреля 2018 года.





ПОЛГОДА БЕЗ МАЛОГО БИЗНЕСА



Малый и средний бизнес может потерять более 100 млрд руб. Таково следствие введения специальных счетов на электронных торгах.



Ситуация будет особенно критической в жизненно важных сферах закупок - поставках лекарств и медицинских изделий, топлива, продуктов питания для детских садов и школ, пишет президент "Опоры России" Александр Калинин в письме министру финансов Антону Силуанову ("Ведомости" ознакомились с копией письма, его подлинность и отправку подтвердил представитель организации).



Это письмо "Опоры России" - заключение на проект постановления правительства о требованиях к банкам, где участники госзакупок должны будут открывать специальные счета. По мнению организации, если не внести изменений в этот проект, во второй половине нынешнего года малый и средний бизнес рискует лишиться возможности участвовать в государственных торгах.





ЕДИНОРОГ РОДОМ ИЗ РОССИИ



Финтех-стартап, получивший инвестиции от фонда Юрия Мильнера, оценен в $1,7 млрд и начинает работать в России.



Венчурный фонд DST Global миллиардера российского происхождения Юрия Мильнера совместно с группой инвесторов вложил $250 млн в британский финтех-стартап Revolut. Весь стартап в ходе раунда получил оценку в $1,7 млрд - т. е. стал "единорогом" (так называются компании, оцененные более чем в $1 млрд) менее чем за три года существования.



Основные продукты Revolut - приложение и пластиковая карта, которые позволяют проводить международные переводы в разных валютах по биржевому курсу без комиссий платежных систем. Стартап также запустил страховки, площадку для кредитования, торговлю криптовалютами и обслуживает юридические лица. Revolut не зарабатывает на продаже валюты и комиссиях.





МИКРОЗАЙМОВ НЕ ХВАТИЛО ДО ОПЛАТЫ



Крупнейшая микрофинансовая компания не смогла погасить облигации. "Домашние деньги" уверяют, что не смирились с тем, что доходность спекуляции на их бондах превысит ставку их займов до зарплаты.



Микрофинансовая компания (МФК) "Домашние деньги" допустила технический дефолт. Она не исполнила оферту на 840,2 млн руб. из-за "отсутствия денежных средств в необходимом объеме". Выпуск - 1,25 млрд руб., погашение - в 2022 г.



"Домашние деньги" собирали заявки к оферте с 18 апреля. Утром 24 апреля кредиторы предъявили к погашению бумаги на 670,5 млн руб., сообщила компания, но на следующий день получила заявки еще на 470 млн. Из них 700 млн руб. "Домашние деньги" оценивают как "спекулятивные инвестиции": бонды были куплены в I квартале 2018 г., когда котировки были 30-50% от номинала. "Доходность спекулятивных инвестиций к оферте даже выше ограниченных ЦБ ставок для займов до зарплаты", - указывается в сообщении "Домашних денег", так они объясняют решение не исполнять оферту.





ЛЮДИ СТАЛИ ВЛЕЗАТЬ В НОВЫЕ ДОЛГИ



Банки в I квартале так много дали в кредит, что ясно: люди уже не просто обслуживают прежние займы. Общая сумма кредитов превысила 12,5 трлн руб.



Из всех видов потребительских кредитов банки по-прежнему охотнее всего выдают кредитные карты, таковы данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) за I квартал 2018 г.



Новых выданных кредитных карт года на 66% больше, чем I квартале 2017 г., а размер одобренных кредитных лимитов на картах вырос на 108%.



ОКБ - единственное кредитное бюро, учитывающее показатели Сбербанка, а он занимает около половины рынка кредитных карт. Но и по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), выдачи новых кредитных карт в I квартале сильно выросли - на 64,7% против с I квартала 2017 г.





"АМЕРИКА ДОЛЖНА ВСЕГДА БЫТЬ ВЫДАЮЩЕЙСЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВОЙ"



В минувший понедельник к присяге приведен 13-й директор NASA - Джеймс Брайденстайн. При нем американцы должны слетать на Луну и на Марс.



Джеймсу Брайденстайну предстоит создать пилотируемую станцию на окололунной орбите, подготовить еще одну высадку американцев на Луну, отправку человека на Марс, а к 2024 г. лишить МКС финансирования из бюджета NASA, но сделать так, чтобы станция не закрылась.Брайденстайна еще не назначили, а он уже вошел в историю. Он стал первым конгрессменом и политиком во главе NASA. Первым руководителем, назначенным после самого длинного в истории NASA периода межвластья: его предшественник Чарльз Болден покинул ведомство 20 января 2017 г., в первый день президентства Дональда Трампа. Наконец, Брайденстайн в отличие от предшественников, которые, как правило, избирались единогласно, был утвержден конгрессом с минимальным преимуществом: 50 голосов против 49. Еще накануне голосования исход был неясен.





"АВТОВАЗ" ДОЕХАЛ ДО ПРИБЫЛИ



"АвтоВАЗ" снова прибылен: 609 млн руб. чистой прибыли по МСФО в I квартале. Помогла поддержка акционеров и государства, а также рост спроса.



По итогам I квартала 2018 г. "АвтоВАЗ" получил 609 млн руб. чистой прибыли по МСФО против 2,8 млрд руб. убытка годом ранее (отчет компании опубликован 26 апреля). Выручка выросла на 40,8% до 64,8 млрд руб.Это первая прибыль с тех пор, как компания начала публиковать квартальную отчетность в 2016 г.



Последним прибыльным годом для "АвтоВАЗа" был 2012-й, когда компания заработала 29,2 млрд руб.



В последние годы, после рекордного убытка в 2015 г. (почти 74 млрд руб.), "АвтоВАЗ" неуклонно улучшает финансовые показатели.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 27.04.2018