Дайджест газеты "Коммерсант" от 27 апреля 2018 года



ПЕРВЫЙ РАЗ В ЧАСТНЫЙ КЛАСС

ПОТРЕБНОСТЬ В УЧЕБНЫХ МЕСТАХ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ЗАКРЫВАТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ШКОЛАМИ





Потребности образовательной системы в 7,4 млн учебных мест в школах до 2025 года можно закрывать по схеме частно-государственного партнерства местами в новых частных школах, вместо 2,8 трлн руб. бюджетных средств потратив около 800 млрд руб. С таким предложением вчера выступила корпорация "Российский учебник". Это первая в России идея увеличения доли частных школ в среднем образовании - проект передан социальному вице-премьеру Ольге Голодец, какие-либо решения по схеме будет принимать уже новое правительство.





ПРОЗРАЧНОСТЬ ЧИНОВНИКОВ ОКАЗАЛАСЬ ПРЕУВЕЛИЧЕННОЙ

"ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО" СОМНЕВАЕТСЯ В АДЕКВАТНОСТИ САМООЦЕНКИ ВЕДОМСТВ





Российские министерства и ведомства с каждым годом считают себя все более открытыми, но не способны подтвердить это документально. Об этом свидетельствуют результаты их самообследования, проведенного под эгидой "Открытого правительства". Выше всего ведомства оценивают свои усилия в области антикоррупционной экспертизы и работы с общественностью, при этом они самокритично признают недоработки в раскрытии информации и в переводе нормативных актов на понятный гражданам язык.





ИЗ ДОМНЫ ВЫШЛО ДЕЛО ЭКСПЕРТА

АРЕСТОВАНА АВТОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ДЕЛУ О ХИЩЕНИИ У НОВОЛИПЕЦКОГО МЕТКОМБИНАТА





Как стало известно "Ъ", в Москве задержали 63-летнюю Ольгу Грицкевич, которая считается одним из ведущих экспертов на рынке финансовых исследований и оценок. Ее подозревают в хищении 9 млн руб. бюджетных средств, которые она получила от следователей МВД за проведение экспертизы по скандальному уголовному делу о хищениях при постройке доменной печи для Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). В рамках процесса экспертиза, по которой ущерб достиг 3 млрд руб., была признана недопустимым доказательством.





ЛИДЕРА "ИНВАЛИДОВ" ЗАКРЫЛИ ДОМА

АНДРЕЙ ЧЕПУРНОЙ ОБВИНЯЕТСЯ В РАСТРАТЕ ВЕТЕРАНСКИХ ДЕНЕГ



Тверской райсуд вчера определил под домашний арест экс-лидера одной из самых крупных и влиятельных в стране ветеранских организаций, бывшего офицера спецназа ГРУ и кавалера двух орденов Красной Звезды Андрея Чепурного. Ровно год назад он публично пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на своего давнего врага, сенатора и лидера другой ветеранской организации Франца Клинцевича, который якобы вносил раскол в "афганское" движение. В итоге сам стал обвиняемым в особо крупной растрате ветеранских денег. Целый год Андрей Чепурной, по сути, скрывался от следствия: он "кочевал" между госпиталями и психбольницей, выходя лишь для того, чтобы посудиться со своими многочисленными недругами. В суде его и взяли.





ЛЕКАРСТВА ВЫПИСЫВАЮТ ИЗ МАГАЗИНОВ

ПРОТИВ ШИРОКОЙ ПРОДАЖИ МЕДИКАМЕНТОВ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ ВЫСТУПИЛИ МИНЗДРАВ И ФАС





Обновленная версия законопроекта Минпромторга, разрешающая продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах без соответствующей лицензии, не нашла поддержки в органах власти. Минздрав и Федеральная антимонопольная служба сошлись во мнении, что документ создает дискриминационные условия для аптечных сетей. А в Минэкономики в случае его принятия опасаются роста контрафакта.





ЗАГРАНИЦА ВТОРОГО ЭШЕЛОНА

НА РЫНКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК ИЗМЕНИЛСЯ РАСКЛАД СИЛ



Как выяснил "Ъ", расстановка сил среди авиакомпаний РФ на международных авиалиниях отличается от внутреннего рынка. "Аэрофлот" по-прежнему недосягаем, но вслед за ним идут "Уральские авиалинии" и Azur Air, а не традиционные лидеры S7 и "Россия", следует из мартовской статистики. При этом ближайшие преследователи "Аэрофлота" показывают рост зарубежных перевозок на десятки процентов. Эксперты полагают, что компании второго эшелона активно пытаются отвоевать свою долю рынка, жертвуя прибылью, что при спаде спроса чревато проблемами.





"РУССКИЙ ЛОСОСЬ" ПОДНИМАЕТСЯ СО ДНА

В КОМПАНИИ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ АКЦИОНЕРЫ



У "Русского лосося", некогда крупного производителя красной рыбы, сменились владельцы. Более 60% компании, где сегодня остановлено производство, получили менеджеры, которые могут быть связаны с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемякой.





ЗРИТЕЛИ ПЕРЕЙДУТ В НАПАДЕНИЕ

АНАЛИТИКИ ЖДУТ РОСТА АУДИТОРИИ ТВ ВО ВРЕМЯ ЧМ-2018



Проведение чемпионата мира по футболу повысит интерес россиян к медиа, считают аналитики Deloitte. В первую очередь должна вырасти телеаудитория, в том числе за счет зрителей, для которых крупные спортивные события - единственный повод включить телевизор. В компании также прогнозируют снижение интереса к посещению кинотеатров и чтению книг, отмеченное во время прошлогоднего Кубка конфедераций, но эксперты сомневаются в таких выводах.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 27.04.2018