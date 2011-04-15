Повтор! Норникель в I квартале увеличил производство никеля на 1% до 54 тыс. т

Норникель в I квартале 2018 года увеличил производство никеля на 1% до 54 тыс. т, говорится в сообщении компании.



"Рост объёмов производства было обусловлен увеличением переработки файнштейна Заполярного филиала, в связи с реконфигурацией производства и перераспределением выпуска товарного никеля на Кольскую ГМК и Norilsk Nickel Harjavalta", - сообщает Норникель.



Общий объём производства меди в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным



периодом прошлого года вырос на 18% до 112 тыс. т. Производство меди из



собственного сырья увеличилось на 22% до 112 тыс. т, главным образом, за счет



увеличения переработки концентрата, приобретённого у ГК "Ростех".

Производство палладия за отчётный период увеличилось на 6% до 583 тыс. унций, платины — на 6% до 138 тыс. унций. При этом производство палладия и платины из собственного



сырья компании выросло на 12% и 17%, соответственно. Производство металлов



платиновой группы из сырья третьих лиц в I квартале 2018 года было прекращено



из-за практической приостановки переработки такого сырья на заводе Norilsk Nickel



Harjavalta.

ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по МСФО за 2017 год упала на 16% до $2.123 млрд с $2.531 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 11% до $9.146 млрд с $8.259 млрд, валовая прибыль - на 10.4% до $4.546 млрд с $4.118 млрд. Прибыль до налогообложения составила $2.844 млрд против $3.276 млрд годом ранее. Консолидированный показатель EBITDA составил $3.995 млрд против $3.899 млрд годом ранее (+2.5%).



"AK&M" от 26.04.2018