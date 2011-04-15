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27/04/2018
13:30

Hess приобрела долю в нефтеносном участке в Гайане

Компания Hess Guyana (Block B) Exploration Limited, дочерняя структура Корпорации Hess, заключила соглашение с "дочкой" ExxonMobil - Esso Exploration and Production Guyana Limited - о приобретении 15% доли участия в нефтеносном участке Kaieteur не шельфе Гайаны. Об этом говорится в пресс-релизе Hess.

"Приобретаемая доля в участке Kaieteur увеличивает наше уже значительное присутствие в богатом углеводородами Гайанско-Суринамском бассейне, в котором уже были обнаружены месторождения мирового класса", - отметил глава Hess Джон Хесс. "Мы готовы к началу работы с партнёрами и правительством Гайаны по оценке потенциала этого чрезвычайно перспективного участка".

Участок Kaieteur находится приблизительно в 250 км от береговой линии Гайаны. Площадь участка составляет около 13.5 тыс. кв. км, что по размеру превышает 580 глубоководных участков в Мексиканском заливе. Участок Kaieteur находится в одном геологическом бассейне и граничит с участком Stabroek, извлекаемые запасы которого превышают 3.2 млрд б.н.э. Hess владеет в Stabroek долей в 30%.

Программа работы на 2018 год включает обработку и интерпретацию данных примерно по 5.7 тыс. кв. км, полученных методом 3D-сейсморазведки, а также оценку будущей программы бурения, отмечается в сообщении.

Hess Corporation - ведущая независимая энергетическая компания, осуществляющая разведку и добычу нефти и природного газа.


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