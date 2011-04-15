Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по МСФО упала на 25% до 714 млрд руб.

Чистая прибыль Газпрома, относящейся к акционерам компании, в 2017 году по МСФО упала на 25% до 714 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Выручка от продаж увеличилась на 7% и составила 6.546 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж продуктов нефтегазопереработки и сырой нефти.



Чистая выручка от продажи газа в 2017 году увеличилась на 1% и составила 3.341 трлн руб., что обусловлено ростом реализованных объемов газа во всех географических сегментах и ростом средних цен. Чистая выручка от продажи газа в Европу увеличилась на 4% и составила 2.221 трлн руб. млн руб.



За год, закончившийся 31 декабря 2017 года, операционные расходы Газпрома увеличились на 9% и составили 5.714 трлн руб.



Чистая сумма долга Газпрома увеличилась на 24% до 2.398 трлн руб.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.





"AK&M" от 27.04.2018