А.Плутник вновь назначен генеральным директором ДОМ.РФ

Наблюдательный совет ДОМ.РФ назначил Александра Плутника генеральным директором ДОМ.РФ на новый срок. Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ.



Напомним, ранее ДОМ.РФ сообщил об утверждении единственным акционером новой редакции устава. В ней учтены лучшие мировые и российские практики в сфере корпоративного управления, включая подходы, принятые в крупнейших российских компаниях с государственным участием, а также последние изменения российского законодательства об акционерных обществах.



Обновлённый устав утверждён в исполнение директив Правительства Российской Федерации. В соответствии с уставом, срок полномочий генерального директора составляет 5 лет.



АИЖК (ДОМ. РФ) создано в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.



"AK&M" от 27.04.2018