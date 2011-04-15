ДОМ.РФ направит 9 млрд руб. на выплату дивидендов за 2017 год

Наблюдательный совет 25 апреля 2018 года рекомендовал общему собранию акционеров ДОМ.РФ (бывшее АИЖК) направить на выплату дивидендов в федеральный бюджет 50.18% чистой прибыли по МСФО по итогам 2017 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО за 2017 год составила 18 млрд руб. (рост на 31.2%). Общая сумма, которую предлагается направить на дивиденды, составляет более 9 млрд руб. Дивидендные выплаты увеличатся почти в 1.3 раза по сравнению с дивидендами за 2016 год (7.066 млрд руб.).



В сообщении также говорится, что "интегральное исполнение ключевых показателей эффективности за 2017 год составляет 120%". Показатель рентабельности собственных средств компании за 2017 год достиг 12.1% по сравнению с 9.9% за аналогичный период прошлого года.



АИЖК (ДОМ. РФ) создано в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.



"AK&M" от 27.04.2018