ЦБ РФ стал владельцем свыше 99.9% обыкновенных акций АвтоВАЗБанка

Банк России стал владельцем свыше 99.9% обыкновенных акций АвтоВАЗБанка, говорится в сообщении ЦБ РФ.



"Указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия ЦБ РФ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Автовазбанка, предусматривающих приобретение ЦБ РФ дополнительного выпуска обыкновенных акций банка на сумму 350 млн руб.", - говорится в сообщении ЦБ РФ.



Напомним, что в начале апреля ЦБ возложил функции временной администрации в Автовазбанке на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). До этого с 2015 года АВБ санировался Промсвязьбанком.



ОАО "Банк АВБ" (АвтоВАЗБанк, Тольятти) основан в 1988 году. Уставный капитал банка составляет 999.924 млн руб. Банк специализируется на кредитовании юрлиц, малого и среднего бизнеса и физлиц, привлечении депозитов физлиц, расчетно-кассовом обслуживании юр- и физлиц. Головной офис расположен в Тольятти, операционные и дополнительные офисы в Центральном и Приволжском федеральных округах, филиалы в Москве, Димитровграде и в Республике Кипр.





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