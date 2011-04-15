Доллар США меняет курс на юг

На рынке FOREX вот-вот произойдет знаковое событие. Индекс доллара DXY, долгое время торговавшийся в рамках нисходящего тренда, готов к штурму своего самого главного сопротивления - линии сопротивления нисходящего тренда от января 2017 года, пробой которого откроет ему новые горизонты роста. Об этом говорится в комментарии ГК "Телетрейд" Анастасии Игнатенко.



Текущая неделя закрывается заметным повышением индекса (+1.46%) по отношению к уровням закрытия прошлой недели. К тому же мы можем констатировать выход индекса наверх из многомесячной консолидации, в которой он находился более 3-х месяцев.



Высота данной консолидации указывает на высокую вероятность подъема индекса DXY к уровню 93.30 пунктов.



Таким образом, не взирая на то, что такие валютные пары как EURUSD и GBPUSD уже пережили заметные волны снижения, можно с уверенностью заключить, что это только начало.



Рост доллара также повлияет на пересмотр позиций товарного рынка, и продолжит тренд на укрепление в паре USDRUB.



Ускорить рост американской валюты могут сегодняшние данные по ВВП страны за I квартал 2018 года, которые будут опубликованы в 15:30 МSК. Закрытие месяца видится близким к текущим рубежам - 91.50-91.60 пунктов, что подтвердит смену глобальных настроений, как минимум на горизонте ближайших месяцев.







"AK&M" от 27.04.2018