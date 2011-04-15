После приличного подъема фондовых индексов США и Азии, Европа открылась осторожным ростом. Наиболее уверенную динамику показывает немецкий DAX, который черпает силы из дальнейшего обвала курса евро. Единая валюта в паре с долларом с утра попыталась восстановиться, но доллар снова привлек покупателей и отправил пару к новым январским минимумам. Медвежьи риски для евро продолжают усиливаться, особенно в свете боевого настроя американской валюты. Об этом говорится в комментарии инвестиционного аналитика GLOBAL FX Сергея Костенко.



Российский фондовый рынок с оглядкой на внешний оптимизм открылся на положительной территории. Однако медвежий уклон на рынке нефти сигнализирует об ограниченном потенциале укрепления отечественных индексов. К тому же перед длинными выходными покупатели вряд ли будут проявлять энтузиазм, опасаясь появления новых рисков на внешнеполитической арене.



Рубль вчера снова просел и с утра консолидируется без значимых изменений. Учитывая возобновившийся спрос на доллар и неспособность котировок Brent вернуться к внятному росту, в паре доллар/рубль сохраняются повышательные риски, и до конца сессии не исключены новые попытки тестирования уровня 63 руб., выше которого котировки не поднимались с 11 апреля.



Ключевым событием сегодняшнего дня станет публикация данных из США, где интерес представят не только темпы роста ВВП, но и показатели расходов на личное потребление. Этот индикатор служит в качестве одной из метрик инфляции и, соответственно, оказывает влияние на инфляционные ожидания в контексте перспектив повышения ставок ФРС. Неплохие цифры способны поддержать спрос на американскую валюту.





"AK&M" от 27.04.2018