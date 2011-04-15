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27/04/2018
13:33

Банк России сохранил ключевую ставку в 7.25% годовых

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7.25% годовых. Об этом говорится в сообщении ЦБ

Годовая инфляция остается на низком уровне. При этом произошедшее в апреле ослабление рубля на фоне геополитической напряженности станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, но не создает рисков превышения цели по инфляции. Вместе с тем пока остается неопределенность относительно влияния произошедших событий на инфляционные ожидания. По итогам 2018 года инфляция прогнозируется в интервале 3-4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году, подчеркивает ЦБ.

Банк России по-прежнему предполагает, что денежно-кредитная политика станет нейтральной в 2018 году. При этом регулятор считает, что потенциал снижения ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных условий уменьшился, учитывая рост процентных ставок на развитых рынках и повышение страновой премии за риск на Россию.

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