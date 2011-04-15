РУСАЛу придётся уйти с мирового рынка алюминия, если санкции США не будут сняты

РУСАЛу придётся уйти с мирового рынка алюминия и сосредоточиться на внутреннем, если американские санкции не будут сняты после того, как его совет директоров станет полностью независимым. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Ранее два источника сообщали Reuters о том, что попавший под ограничительные меры РУСАЛ работает над изменениями в совете директоров в надежде на то, что США исключат его из санкционного списка, и он сможет возобновить поставки клиентам.



Минфин США 6 апреля ввёл санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В "чёрный список" попали основные активы Олега Дерипаски – UC Rusal, En+ и некоторые другие компании. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.



Управление Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) 23 апреля опубликовало пояснение к санкциям, введённым 6 апреля в отношении РУСАЛА. В нём OFAC допустило снятие санкции с РУСАЛА, если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. Одновременно управление Минфина США продлило срок завершения контрактов РУСАЛА по поставке товаров и услуг в США до 23 октября. Ранее этот срок был установлен до 5 июня.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5.956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.







"AK&M" от 27.04.2018