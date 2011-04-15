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27/04/2018
15:03

Highland Gold выкупает золотые активы на Чукотке у своих основных акционеров за $91 млн

Highland Gold Mining (HGM) выкупит у основных акционеров Евгения Швидлера, Романа Абрамовича и их партнёров золотодобывающий рудник и два участка на Чукотке за $91 млн. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

HGM рассчитается по сделке новыми акциями (6.7% от увеличенного капитала), что выглядит оптимальным вариантом, указывают аналитики.

Сделка требует одобрения миноритариев на собрании 24 мая (не менее 50% от их голосов, иначе несогласные могут предъявить акции к выкупу), а также ФАС и правкомиссии по иноинвестициям (месторождения с запасами золота свыше 50 т считаются федеральными). Закрыть её планируется в III-IV кварталах 2018 года.

Компания Highland Gold Mining Limited была учреждена на о-ве Джерси 23 мая 2002 года с целью приобретения, консолидации и развития портфеля высококачественных золотодобывающих проектов в Российской Федерации, обладающих значительными перспективами роста. Деятельность Highland Gold сосредоточена вокруг трех основных производственных центров в Хабаровском и Забайкальском крае, а также Чукотском АО России. Кроме того компания является собственником активов в Киргизии и Центральной Азии.

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