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27/04/2018
15:36

Банк России отмечает рост инфляционных рисков со стороны ряда внешних и внутренних факторов

Банк России отмечает рост инфляционных рисков со стороны ряда внешних и внутренних факторов. Об этом говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров, где было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 7.25% годовых.

Геополитические факторы и ускоренный рост доходностей на развитых рынках могут приводить к всплескам волатильности на финансовых рынках и оказывать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Кроме того, пока отсутствует определённость в отношении параметров налогово-бюджетных решений для оценки их влияния на динамику инфляции, подчёркивает ЦБ.

Оценка Банком России рисков, связанных с волатильностью продовольственных и нефтяных цен, динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении, не изменилась.

Инфляция остаётся на низком уровне под влиянием факторов длительного действия, в первую очередь умеренного восстановления внутреннего спроса.

В марте темп прироста потребительских цен составил 2.4%, в апреле он оценивается в интервале 2.3-2.5%. Последние недельные данные по инфляции отражают пока слабую реакцию потребительских цен на ослабление рубля. Постепенное исчерпание запасов прошлогоднего урожая овощей и связанный с этим рост импорта внесли ожидаемый вклад в небольшое повышение как месячной, так и годовой инфляции в марте-апреле по сравнению с февралем.

В марте произошло снижение инфляционных ожиданий населения до исторического минимума - 7.8%. При этом остаётся неопределённость относительно дальнейшей реакции инфляционных ожиданий на апрельские события на финансовых рынках, подчёркивает ЦБ.

По оценкам Банка России, произошедшее ослабление рубля приведёт к более быстрому приближению инфляции к 4%, но не создаст рисков превышения этого уровня в отсутствие существенного изменения внешних условий. По итогам 2018 года темп прироста потребительских цен прогнозируется в интервале 3-4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.


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