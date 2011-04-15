Транснефть не намерена отказываться от доли "Суммы" в НМТП

Президент Транснефти Николай Токарев сообщил, что компания знает о предложении "Суммы" продать Роснефти свой пакет в Новороссийском морском торговом порту (НМТП). По его словам, Транснефть не отказывается от доли группы "Сумма" в НМТП.



"Мы в этой ситуации считаем правильным пока разобраться во всем и в перспективах. Мы от сделки не отказываемся, она пока у нас легитимная: у нас есть директива Правительства, у нас есть разрешение ФАС согласованное. Сейчас ситуация пока в подвешенном состоянии", - сказал Н.Токарев.



Напомним, Транснефть получила от ФАС разрешение на получение контроля в НМТП. В апреле компания приостановила сделку по выкупу доли "Суммы" после того, как совладельцы группы Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны по подозрению в растрате и хищениях на общую сумму не менее 2.5 млрд руб. бюджетных средств.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.124 млн руб., выпущено 5568748 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб. Правительству РФ в лице Росимущества принадлежит 100% обыкновенных акций компании (78.1% уставного капитала), привилегированные акции (21.9%) распределены среди миноритариев. В конце марта 2017 года на Московской Бирже было продано 1.1 млн привилегированных акций (71%) Транснефти. Продавцом выступила инвестгруппа UCP Ильи Щербовича.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" по МСФО в 2017 году снизилась на 17.65% до 191.805 млрд руб. с 232.907 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.27% до 884.337 млрд руб. с 848.134 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась на 8.6% до 255.638 млрд руб. с 279.694 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 19.66% до 242.167 млрд руб. с 301.422 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Транснефть" за 2017 год по РСБУ выросла на 92.26% до 58.844 млрд руб. с 30.607 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.09% до 835.937 млрд руб. с 803.084 млрд руб., прибыль от продаж - на 25.65% до 61.567 млрд руб. с 48.998 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.03 раза до 74.935 млрд руб. с 36.909 млрд руб.



Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором. Акции ПАО "НМТП" (ИНН 2315004404) котируются на Московской Бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). 50.1% акций ПАО "НМТП" принадлежат компании Novoport Holding Ltd, бенефициарами которой являются ПАО "Транснефть" и группа "Сумма", 20% - Росимуществу, 10.5% - ЗАО "Транснефть-Сервис", 5% - структурам ОАО "РЖД".



В группу НМТП входят: ПАО "Новороссийский морской торговый порт", ООО "Приморский торговый порт", АО "Новороссийский зерновой терминал", АО "НСРЗ", АО "Флот НМТП", АО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".



Чистая прибыль группы НМТП за 2017 год по МСФО снизилась на 39.62% до 25.614 млрд руб. с 42.422 млрд руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 9.51% до 52.508 млрд руб. с 58.025 млрд руб., финансовые доходы - на 18.84% до 879 млн руб. с 1.083 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 39.12% до 32.305 млрд руб. с 53.067 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 3.2% до $653.743 млн с $675.481 млн.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль НМТП по РСБУ в 2017 году снизилась на 25.12% до 30.47 млрд руб. с 40.689 млрд руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 8.72% до 24.732 млрд руб. с 27.093 млрд руб., прибыль от продаж - на 16.2% до 16.937 млрд руб. с 20.211 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 27.86% до 33.867 млрд руб. с 46.944 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"