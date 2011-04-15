Администрация Курской области обсудила подготовку к VII Среднерусскому экономическому форуму

Оргкомитет обсудил подготовку к VII Среднерусскому экономическому форуму. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



Тема VII СЭФ-2018 "На пути к экономике знаний" станет продолжением дискуссий предыдущих форумов, посвящённых человеческому капиталу, сохранению наследия для будущих поколений, цифровой трансформации, экономической и продовольственной безопасности, межрегиональному сотрудничеству и другим вопросам.



Основные задачи, которые стоят перед организаторами форума, - выработать предложения по стимулированию инвестиций в экономику знаний, предложить пути развития региональной науки, ориентировать молодёжь на инновационную деятельность.



Основная дискуссия состоится на пленарном заседании, а после продолжится в ходе тематических секций, экспертных сессий и круглых столов. В центре внимания – вопросы АПК, развития бизнеса и науки, инноваций, повышения финансовой грамотности, молодёжной и кадровой политики.



В рамках форума состоится несколько выставок. Это презентация инновационных разработок молодых учёных и предпринимателей, выставка достижений научных организаций, центров, лабораторий и продукции инновационных предприятий "Наука и инновации", конкурс-выставка детской компьютерной графики "Мечты о будущем". По традиции будут представлены передовые наработки и перспективные проекты крупнейших предприятий Курской области и регионов ЦФО.



Сейчас оргкомитет занимается подбором спикеров и наполнением этих мероприятий конкретным содержанием, ведёт подбор модераторов и экспертов.



Форум пройдёт при поддержке аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и Торгово-промышленной палаты РФ. Свои приветствия гостям и участникам уже направили министр экономического развития РФ Максим Орешкин, президент ТПП РФ Сергей Катырин, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Партнёром администрации Курской области в подготовке к форуму традиционно выступает Информационное агентство AK&M.



Продолжается регистрация на СЭФ. Она доступна на официальном сайте мероприятия http://www.sef-kursk.ru Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.



"AK&M" от 27.04.2018