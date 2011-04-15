МФК "Домашние деньги" объявила технический дефолт по облигациям

Микрофинансовая организация (МФК) "Домашние деньги", работающая на рынке "займов до зарплаты", объявила технический дефолт. Компания не смогла выкупить предъявленные по оферте облигации на сумму 840 млн руб., сообщается в материалах МФК "Домашние деньги".



Причина неисполнения обязательства - отсутствие денежных средств в необходимом объёме.



Позднее компания опубликовала пресс-релиз в котором сообщила, что не стала исполнять обязательства по оферте, поскольку большую часть этих бумаг МФК оценивает как спекулятивные инвестиции.



"С учётом того, что более 700 млн руб. из общего объёма компания оценивает как спекулятивные инвестиции, совершенные в рамках I квартала 2018 года при котировках бумаг 30-50% от номинала (доходность спекулятивных инвестиций к оферте даже выше ограниченных ЦБ РФ ставок для займов до зарплаты), ООО "Домашние деньги" приняло решение не исполнять обязательство по оферте облигационного займа. Выкуп облигаций по номиналу в такой ситуации организация считает несправедливым по отношению к другим инвесторам компании", - говорится в сообщении.



В настоящее время компания "Домашние деньги" начинает работать с KPMG для корректировки стратегии развития бизнеса, реструктуризации обязательств и привлечению инвестора.



В установленные ПАО "Московская Биржа" сроки будет выбран агент и представлено предложение об изменении параметров облигационного займа.



ООО "Домашние деньги" было основано в 2007 году. Компания специализируется на выдаче микрозаймов населению на дому через сеть агентов.





"AK&M" от 27.04.2018