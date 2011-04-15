Полиметалл выплатит дивиденды за 2017 год на $129 млн из расчёта $0.3 на акцию

Акционеры ОАО "Полиметалл" (Polymetal International Plc) на годовом собрании утвердили годовую отчётность и одобрили выплату итогового дивиденда за 2017 год в размере $0.3 на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.



Таким образом, общая сумма выплат составит $129 млн (50% от скорректированной чистой прибыли за второе полугодие 2017 года), а общая сумма объявленных дивидендов за 2017 год - $189 млн из расчёта $0.44 на акцию.



При этом дивидендная доходность к средней цене на акцию составит 3.7%, а средняя дивидендная доходность за 3 года - 4.3%.



На собрании также было принято решение назначить Deloitte LLP аудитором компании и избран новый состав совета директоров. В совет вошли: Бобби Годселл, Виталий Несис, Константин Янаков, Марина Грёнберг, Жан-Паскаль Дювьесар, Джонатан Бест, Кристин Куаньяр, Трейси Керр, Джакомо Байзини и М.Л.С. Де Суз-Оливейр.



ОАО "Полиметалл" (ИНН 7805104870) является российской компанией по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Компания в 2017 году произвело 1.075 млн унций золота, что на 21% больше, чем годом ранее., а в I квартале 2018 года - 214 тыс. унций золота (на 8% больше, чем за аналогичный период 2017 года).



Акционерами Полиметалла являются: Pearlmoon, Powerboom Investments ltd. Vitalbond (и аффилированные компании), MBC Development, дочерние компании Полиметалла.



Чистая прибыль ОАО "Полиметалл" по МСФО в 2017 году снизилась на 10% до $354 млн с $395 млн годом ранее. Как говорится в пресс-релизе компании, это вызвано снижением EBITDA и влиянием неденежных положительных курсовых разниц на прибыль в 2016 году. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 1% до $376 млн с $382 млн, выручка выросла на 15% до $1.815 млрд с $1.585 млрд, в основном за счёт роста производства в золотом эквиваленте на 13%. Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 2% до $745 млн.







"AK&M" от 27.04.2018