О.Дерипаска согласился сократить долю в En+ Group ниже 50%

Олег Дерипаска согласился сократить долю в En+ Group ниже 50%, говорится в сообщении компании.



"В результате серии переговоров председателя совета директоров En+ Group Лорда Баркера и Олега Дерипаски, г-н Дерипаска принципиально согласился снизиться свою долю участия в акционерном капитале компании до уровня ниже 50%. Кроме того, г-н Дерипаска согласился с предложением подать в отставку из совета директоров и дать своё согласие на назначение ряда новых независимых директоров с целью того, чтобы большинство директоров в совете были независимыми", - говорится в сообщении.



En+ также сообщила, что 26 апреля направила в Минфин США, который внёс её в санкционные списки, официальную просьбу о продлении срока транзакций с компанией до 31 октября 2018 года.



Минфин США 6 апреля ввёл санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В "чёрный список" попали основные активы Олега Дерипаски – UC Rusal, En+ и некоторые другие компании. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"