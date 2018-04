На смешанном аукционе проданы три квартиры Газпрома

Российский аукционный дом (РАД) по поручению ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" провёл смешанный аукцион (одновременно, в аукционном зале в Петербурге и по интернету на ЭТП РАД). Об этом говорится в сообщении РАД.



На продажу было выставлено три лота - квартиры в таунхасе во Фрунзенском районе Петербурга на Бухарестской улице, 59А. Все квартиры трёхэтажные, имеют отдельный вход с улицы. На цокольном этаже - гараж. Один из лотов ушёл с превышением цены на 20%.



Первый лот - квартира площадью 344.5 кв м. В торгах приняло участие два претендента. Цена продажи составила 13.2 млн руб.



Второй лот - квартира площадью 337.2 кв м. В торгах приняло участие три претендента. В ходе торгов участники совершили 30 шагов на повышение цены. В результате чего стоимость лота выросла на 20%. Цена продажи - 16 млн руб. (минимальная цена - 13 млн руб.).



Третий лот - квартира площадью 346.9 кв м. В торгах приняло участие три претендента. Цена продажи составила - 13.5 млн руб. (минимальная цена - 13.3 млн руб).



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.







"AK&M" от 28.04.2018