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28/04/2018
12:24

В Государственную Думу внесён законопроект о смене часового пояса Волгоградской области

В Государственную Думу внесён законопроект о смене часового пояса Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении Думы.

Документ, внесённый в ГД Волгоградской областной Думой, предусматривает переход региона из второй часовой зоны (московское время) в третью часовую зону, то есть, перевод времени в области на час вперед. Изменения планируется внести в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в органы государственной власти Волгоградской области поступило значительное количество индивидуальных и коллективных обращений с жалобами на сокращение светового дня, снижение трудовой активности, ухудшение состояния здоровья в связи с нарушением естественных биологических ритмов человека, а также на рост платежей за потребление электроэнергии.

Референдум по вопросу о необходимости внесения Волгоградской областной Думой в ГД проекта ФЗ, предусматривающего переход Волгоградской области в третью часовую зону, прошёл 18 марта 2018 года. За переход высказались 58.82% участников голосования.

Отмечается, что законопроект учитывает мнение большинства населения региона и позволит создать более безопасные и благоприятные условия труда, а также повысить эффективность использования светлого времени суток, сократить объёмы потребляемой электроэнергии. Таким образом, принятие этого документа окажет положительное влияние на социальную и экономическую ситуацию в Волгоградской области.



"AK&M" от 28.04.2018
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