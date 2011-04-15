В Государственную Думу внесён законопроект о смене часового пояса Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении Думы.



Документ, внесённый в ГД Волгоградской областной Думой, предусматривает переход региона из второй часовой зоны (московское время) в третью часовую зону, то есть, перевод времени в области на час вперед. Изменения планируется внести в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени".



Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в органы государственной власти Волгоградской области поступило значительное количество индивидуальных и коллективных обращений с жалобами на сокращение светового дня, снижение трудовой активности, ухудшение состояния здоровья в связи с нарушением естественных биологических ритмов человека, а также на рост платежей за потребление электроэнергии.



Референдум по вопросу о необходимости внесения Волгоградской областной Думой в ГД проекта ФЗ, предусматривающего переход Волгоградской области в третью часовую зону, прошёл 18 марта 2018 года. За переход высказались 58.82% участников голосования.



Отмечается, что законопроект учитывает мнение большинства населения региона и позволит создать более безопасные и благоприятные условия труда, а также повысить эффективность использования светлого времени суток, сократить объёмы потребляемой электроэнергии. Таким образом, принятие этого документа окажет положительное влияние на социальную и экономическую ситуацию в Волгоградской области.







"AK&M" от 28.04.2018