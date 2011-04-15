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28/04/2018
12:29

Суд запретил неправомерное использование бренда "Мираторг" в сети интернет

Суд поддержал требование Мираторга о запрете на неправомерное использование третьими лицами в сети интернет товарного знака компании. Об этом говорится в сообщении АПХ.

Суд запретил ООО "Фуд Кост Консалтинг" использовать товарные знаки холдинга в любой форме, в том числе, на страницах в сети Интернет и в доменных именах. Суд также обязал компанию удалить некоторые сайты (список сайтов имеется в распоряжении AK&M).

Центр по защите интеллектуальной собственности компании, созданный в 2017 году, проводит мониторинг информационного пространства для выявления и устранения в установленном законом порядке нарушений в использовании торговых знаков и другой интеллектуальной собственности Мираторга.

"К сожалению, практика воровства торговых марок для раскрутки собственных сайтов в сети интернет достаточно распространена в нашей стране. Речь идет как о киберсквоттинге, когда недобросовестные граждане регистрируют сайт с названием компании, чтобы его продать самой компании, так и о попытках маскироваться под официального представителя или партнера Мираторга чтобы получить рекламу и доверие потребителей и, соответственно, продажи. Мы продолжим защищать интеллектуальную собственность компании всеми законными, цивилизованными способами", - прокомментировала пресс-служба Мираторга.

Холдинг ежегодно инвестирует миллиарды рублей в продвижение товарного знака "Мираторг" через рекламу в электронных и печатных СМИ, а также в сети интернет. Бренд является одним из наиболее узнаваемых на рынке продуктов питания и пользуется доверием потребителей, что подтверждают результаты независимых общероссийских опросов.

Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).


"AK&M" от 28.04.2018
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