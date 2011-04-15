МегаФон завершил сделку по приобретению Неоспринта

ПАО "МегаФон" завершило сделку по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО "Неоспринт". Об этом говорится в сообщении компании.



Сделка позволит МегаФону сделать важный шаг в направлении развития сети 5G. Полученный спектр, полностью доступный и применимый, высоко востребован для строительства сетей 5G в Москве. МегаФон планирует задействовать данный спектр для развертывание опытной сети 5G уже в июне в рамках мероприятий чемпионата мира по футболу, которые будут проводиться в столице, подчёркивается в сообщении.



Общий объём сделки составляет 720 млн руб. МегаФон выплатит 70% не позднее 7 мая 2018 года, а оставшаяся часть, в соответствии с любыми необходимыми корректировками, будет выплачена спустя 3 месяца.



Неоспринту принадлежит полоса частот 24 МГц в спектре 3.4 - 3.6 ГГц в Москве. Это третий по величине частотным ресурс в диапазоне 3.4-3.6 ГГц, доступный в Москве.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Скорректированная чистая прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 2017 год упала на 29% до 20.519 млрд руб. с 28.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.8% до 231.81 млрд руб. с 316.275 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 0.6% до 121.85 млрд руб. со 121.139 млрд руб.



Скорректированная чистая прибыль МегаФона по МСФО за IV квартал 2017 года упала на 53.1% до 3.037 млрд руб. с 6.479 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.1% до 84.641 млрд руб. с 81.287 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA упал на 0.6% до 28.865 млрд руб. с 29.053 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"