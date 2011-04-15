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28/04/2018
11:29

Агрохолдинг "Белая птица" подтвердил переговоры о продаже бизнеса

Агрохолдинг "Белая птица" ведёт переговоры с потенциальными инвесторами, в числе которых "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" (принадлежит семье главы Минсельхоза Александра Ткачева), сообщает "Коммерсант".

"Группа принимает все меры для улучшения текущего положения. В то же время, говорить о финальной части переговоров пока рано, обсуждаются условия сделки, идёт знакомство с активами", — уточняется в сообщении.

Как сообщилось ранее, экс-совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, который считается бенефициаром агрохолдинга "Белая птица", может уступить контроль над компанией. Бизнесом, стоимость которого оценивается в 23 млрд руб., интересуется структура, связанная с семьей главы Минсельхоза Александра Ткачева.

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