26 апреля состоялся оргкомитет СЭФ-2018 под руководством губернатора Курской области

26 апреля в Курске состоялся оргкомитет СЭФ-2018 под руководством губернатора Курской области.



С подробной информацией о ходе подготовки VII Среднерусского экономического форума выступила генеральный директор Информационного агентства AK&M Зоя Ларькина.



Было отмечено, что в работе форума примут участие полномочный представитель Президента России в ЦФО Алексей Гордеев, губернатор Курской области Александр Михайлов, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, врио губернатора Воронежской области Александр Гусев, академик РАН, профессор, председатель Совета Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) Владислав Панченко, начальник управления координации и обеспечения деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук ФАНО Вугар Багиров, директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ Максим Паршин, генеральный директор ИНЭС Александр Агеев, а также представители Министерства образования и науки РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Российской Академии Наук. В роли модератора Пленарного заседания СЭФ традиционно выступит известный телеведущий и публицист Александр Архангельский.



В настоящее время идёт активная регистрация участников форума. Уже сейчас заявки на участие подали представители органов власти, науки и бизнеса от Белгородской, Брянской, Орловской, Воронежской, Московской, Ростовской областей, а также представители Республик Беларусь и Молдовы. Организаторы в этом году ожидают приезд на форум более 2500 участников.



Зоя Ларькина отметила, что подготовка форума сопровождается большим интересом к его теме "На пути к экономике знаний" со стороны профессионального сообщества. "Экономика двигается в направлении изменения привычной оценки активов. Знания приобретают ценность, превышающую стоимость материального богатства. Производство знаний - ещё незанятая ниша, в которой может и должна развиваться экономика центра России. Конкурентные преимущества здесь - наличие интеллектуального капитала, сформировавшиеся культурные традиции, высокое качество образования", - подчеркнула госпожа Ларькина.



В этом году свой статус в подготовке форума существенно повысило Министерство экономического развития РФ, войдя в состав организаторов проекта, которое традиционно использует площадку форума для обсуждения вопросов развития и поддержи малого бизнеса на региональном уровне. Показательно, что в работе круглого стола "Малый бизнес в экономике знаний - курс на развитие" предполагается участие не только представителей регионов Центральной России, заседание пройдёт на всероссийском уровне.



В рамках форума состоится несколько выставок. Это выставка-презентация инновационных разработок молодых учёных ЦФО, выставка-презентация молодежных предпринимательских бизнес-проектов ЦФО "СТАРТ", выставка достижений научных организаций, центров, лабораторий и продукции инновационных предприятий "Наука и инновации", конкурс-выставка детской компьютерной графики "Мечты о будущем". По традиции будут представлены передовые наработки и перспективные проекты крупнейших предприятий Курской области и регионов ЦФО.



VII СРЕДНЕРУССКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ пройдет 8-9 июня 2018 года в городе Курск. В программе форума запланированы 13 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 7 тематических заседаний и 5 выставок. 9 июня делегация СЭФ-2018 примет участие в церемонии открытия и работе XVIII Курской Коренской ярмарки.



Форум организован Администрацией Курской области, Министерством экономического развития РФ, Информационным агентством AK&M, ТПП и Агентством по привлечению инвестиций Курской области, при поддержке аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Торгово-промышленной палаты РФ, Федерального агентства научных организаций (ФАНО России), Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ), Агентства по технологическому развитию (АТР), Института экономических стратегий (ИНЭС), Сретенского клуба им. С.П. Курдюмова.



Регистрация на СЭФ доступна на официальном сайте мероприятия - http://www.sef-kursk.ru. Участие в форуме бесплатное.



"AK&M" от 28.04.2018