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28/04/2018
14:06

Пенсионные сбережения НПФ продемонстрировали рост в 2017 году

Пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов (НПФ) увеличились за 2017 год на 14.3% до 2.44 трлн руб., пенсионные резервы – на 8% до 1.18 трлн руб. Об этом свидетельствует отчётность НПФ, опубликованная на сайте Банка России.

Значительное влияние на увеличение объёма средств под управлением НПФ оказали переходная кампания в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) и привлечение новых участников в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Количество застрахованных лиц, формирующих накопления в НПФ, увеличилось за прошедший год на 4.5 млн, до 34.3 млн человек. В сегменте НПО количество участников выросло на 726.8 тыс., превысив 6 млн человек.

Доходность НПФ от инвестирования пенсионных накоплений обогнала инфляцию (2.5%) и по итогам 2017 года составила 4.6% до выплаты вознаграждений УК, специализированному депозитарию и фонду, после выплаты вознаграждений – 3.8%. Доходность от размещения пенсионных резервов составила 5.4% до выплаты вознаграждений, после выплаты вознаграждений – 4.3%.

Число действующих НПФ по состоянию на 31 декабря 2017 года составляло 66 фондов, из которых более половины (38 фондов) являлись участниками системы гарантирования прав застрахованных лиц и осуществляли деятельность по ОПС.

"AK&M" от 28.04.2018
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